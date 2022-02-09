У жителя Гусь-Хрустального пропали деньги с карты. Пропажу он заметил через несколько месяцев. Впрочем, полицейские сработали как надо и нашли причину списания денег с банковской карты.

У жителя Гусь-Хрустального пропали деньги с карты. Пропажу он заметил через несколько месяцев. Впрочем, полицейские сработали как надо и нашли причину списания денег с банковской карты. Сумма немаленькая – 87 тысяч рублей. Оказалось, что 22-летний племянник потерпевшего перевел деньги на свой счет. В содеянном злоумышленник признался, пояснив, что некоторое время назад гостил у своей матери