В Гусь-Хрустальном прошёл Честный лыжный марафон друзей-2022. Юбилейная, десятая по счёту лыжная...

В Гусь-Хрустальном прошёл "Честный лыжный марафон друзей-2022". Юбилейная, десятая по счёту лыжная гонка собрала больше четырёхсот участников со всех уголков России.Марафон объединил спортсменов разного возраста и уровня мастерства. Традиционно старт гонок был дан в лесном массиве "Баринова роща" в две волны - одна дистанция в тридцать четыре километра, вторая - в пятьдесят. На дистанции участников ждали пункты питания, а на финише не только участников, но и болельщиков угощали горячим чаем. Победителей наградили памятными медалями и ценными подарками. Впереди у лыжников ещё одно масштабное событие - в эти выходные состоится "Лыжня России-2022".