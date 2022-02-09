Фельдшеров скорой помощи в Камешкове кормят бесплатными горячими обедами. Социальный проект -...

Фельдшеров скорой помощи в Камешкове кормят бесплатными горячими обедами. Социальный проект - «Вознесенская трапеза» реализует настоятель Свято-Вознесенского храма - священник Георгий Фридман. В пандемию важно заботиться не только о пациентах, но и о медиках.Елена Лавская, старший фельдшер отделения Скорой медицинской помощи Камешковской ЦРБ)):- Вот здесь у нас комната отдыха водителей. Здесь они отдыхают между вызовами и также принимают пищу.– Что сегодня в меню?– В меню сегодня салат, а что горячее, я не знаю, открывать не хочется, потому что остынет. В принципе, у нас есть микроволновка, и они себе могут разогреть.Овощной салат, картофельное пюре с мясом и булочки. Таков рацион на сегодня. Горячие обеды фельдшерам готовят сотрудники Камешковского общепита и доставляют к обеду прямо в местное отделение скорой помощи. В Камешковской ЦРБ уже не первый год медики борются с пандемией и каждый день выезжают к больным с ковидом. Теперь с таким разнообразным и доступным питанием они могут быстро восстанавливать свои силы.Олег Кечев, зав отделением Скорой медицинской помощи Камешковской ЦРБ:- Еда поступает горячая. Все, кто здесь находится - раз, быстро поели и поехали. Те, кто приезжает, им не нужно тратить время на разогревание, поели и могут ехать. Выражаю огромную благодарность отцу Георгию, благочинному Камешковского района за его помощь. Просто огромное спасибо. От меня лично и от всех сотрудников скорой помощи. Люди очень довольны. Еда очень вкусная. Просто спасибо!Социальный проект «Вознесенская трапеза» по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона стартовал прошлым летом. Первыми посетителями бесплатной столовой стали дети из малообеспеченных и трудных семей. Помогать нуждающимся – это одно из важнейших социальных служений православного христианина, уверен священник Георгий Фридман, инициатор проекта. Поступки должны говорить за нас. За полгода к этой благотворительной акции присоседилось много неравнодушных людей. Этой зимой бесплатные обеды было решено раздавать медикам – фельдшерам Камешковской скорой помощи.Георгий Фридман, иерей, настоятель Свято-Вознесенского храма, благочинный Камешковского района:- По совету администрации, мы посидели вместе, подумали, кому действительно нужна помощь, и оказалось, что медикам, водителям скорой помощи, которые сейчас находятся на передовой, в том числе в борьбе с известной эпидемией. Им тоже не всегда положены эти обеды. И мы взяли на себя их кормление. На базе существующих столовых и кафе города Камешково. Чтобы они моги среди своей тяжелой работы найти время покушать и снова, с новыми силами помогать людям, спасать жизни.Фельдшеров и водителей скорой помощи кормят каждый день, включая выходные. С такой заботой и настроение повышается, и хочется работать даже в плотные графики, признаются они. Сейчас здесь трудится три бригады, а это 10 человек. В сутки на них приходится от 20 до 50 вызовов. Нередко пациентов приходится госпитализировать в больницы Коврова и Владимира.