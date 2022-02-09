Ранее чиновники захотели продлить срок переселения граждан, но постановление администрации признано незаконным.

В Карабанове прокуратура добивается расселения аварийного 100-квартирного дома. Четырёхэтажка расположена на улице Чулкова.Дата постройки сооружения - 1850 год. В середине 2016 года она признана подлежащей сносу. Расселить 14 семей должны были до 1 января прошлого года.Постановлением горадминистрации местные чиновники перенесли срок на 31 декабря 2023 года. В ответ прокурор опротестовал решение властей. Документ признали незаконным.В ходе рассмотрения дела в суде у 10 семей уже выкупили недвижимость. Ещё две семьи должны расселить в ближайшее время. По требованиям жителей еще двух комнат процесс продолжается.