Желая отомстить обидчику, обвиняемый совершил поджог машины, причинив ущерб на сумму 200 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога).В ходе следствия установлено, что в одном из местных кафе между фигурантом и другим посетителем произошел конфликт. Желая отомстить обидчику, обвиняемый, используя молоток, разбил стекло находившегося на улице автомобиля, который, по его предположению, принадлежал оппоненту. После этого фигурант распылил в систему отопления лак для обуви, поджег транспортное средство и скрылся с места.В результате противоправных действий автомобиль, принадлежавший сожительнице участника конфликта, был уничтожен. Причиненный ущерб составил 200 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на домах, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате личность фигуранта и его местонахождение были установлены. В содеянном мужчина сознался.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.