Это больше половины от нужного количества. Об этом сообщили в департамента транспорта. Работы ведутся одновременно на нескольких участках Рпенского проезда. Напомним, общая протяжённость

Это больше половины от нужного количества. Об этом сообщили в департамента транспорта. Работы ведутся одновременно на нескольких участках Рпенского проезда. Напомним, общая протяжённость дороги составит более 2 километров. Сейчас подрядчики переносят инженерные сети, устраивают буронабивные сваи для укрепления основания проезжей части. Технология предусматривает бурение на глубину от 11 до 20,5 метров, куда погружается арматурный каркас,