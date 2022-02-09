ГУ МЧС по Владимирской области напоминает, что в период оттепели, а также сильных снегопадов...

ГУ МЧС по Владимирской области напоминает, что в период оттепели, а также сильных снегопадов увеличиваются риски схода с крыш снега, падения сосулек, обрушения ветхих конструкций и кровель.С начала года на территории страны произошло 12 происшествий, связанных с обрушением кровель от снеговой нагрузки. Из них 10 связаны с обрушениями кровель жилых домов, 2 – на социально значимых учреждениях.Так, 4 февраля в населённом пункте Ашукино Пушкинского городского округа Московской области произошло обрушение кровли актового зала школы на площади 700 кв.м. В Орловской области 7 февраля частично обрушилась кровля двухэтажного многоквартирного жилого дома на площади 180 кв.м. 31 января произошло частичное обрушение кровли в жилом двухэтажном двухподъездном доме в Тульской области – 23 человека были эвакуированы, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области.28 января из-за скопившегося снега повреждена кровля реабилитационного центра в Краснодарском крае. Несмотря на то, что внутренняя отделка не пострадала, дети были переданы из учреждения родителям.Что касается Владимирской области, происшествий допущено не было. Тем не менее, сотрудники МЧС России напоминают о том, что такие риски остаются актуальными. В ближайшие дни прогнозируется плюсовая температура, в результате чего повысится интенсивность таяния снега.Гражданам не рекомендуется оставлять транспортные средства непосредство у стен строений, ни в коем случае нельзя заходить за ограничительные ленты и знаки. Собственникам зданий следует своевременно очищать крыши от снега и сосулек, оповестив при этом пешеходов и иные лица.Фото: https://33.mchs.gov.ru/