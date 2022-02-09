ГУ МЧС по Владимирской области напоминает, что в период оттепели, а также сильных снегопадов...
ГУ МЧС по Владимирской области напоминает, что в период оттепели, а также сильных снегопадов увеличиваются риски схода с крыш снега, падения сосулек, обрушения ветхих конструкций и кровель.
С начала года на территории страны произошло 12 происшествий, связанных с обрушением кровель от снеговой нагрузки. Из них 10 связаны с обрушениями кровель жилых домов, 2 – на социально значимых учреждениях.
Так, 4 февраля в населённом пункте Ашукино Пушкинского городского округа Московской области произошло обрушение кровли актового зала школы на площади 700 кв.м. В Орловской области 7 февраля частично обрушилась кровля двухэтажного многоквартирного жилого дома на площади 180 кв.м. 31 января произошло частичное обрушение кровли в жилом двухэтажном двухподъездном доме в Тульской области – 23 человека были эвакуированы, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области.
28 января из-за скопившегося снега повреждена кровля реабилитационного центра в Краснодарском крае. Несмотря на то, что внутренняя отделка не пострадала, дети были переданы из учреждения родителям.
Что касается Владимирской области, происшествий допущено не было. Тем не менее, сотрудники МЧС России напоминают о том, что такие риски остаются актуальными. В ближайшие дни прогнозируется плюсовая температура, в результате чего повысится интенсивность таяния снега.
Гражданам не рекомендуется оставлять транспортные средства непосредство у стен строений, ни в коем случае нельзя заходить за ограничительные ленты и знаки. Собственникам зданий следует своевременно очищать крыши от снега и сосулек, оповестив при этом пешеходов и иные лица.
Фото: https://33.mchs.gov.ru/