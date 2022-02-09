Коронавирус в России сегодня снова пугает население тревожными цифрами.

Коронавирус в России сегодня снова пугает население тревожными цифрами.За минувшие сутки в России было зафиксировано более 180 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили представители отечественного оперативного штаба по коронавирусу, пишет .По данным оперштаба, к 9 февраля в стране выявили 183 103 заражения, 97 163 выздоровления и 669 смертей от ковида. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии в России составило 13 330 769 человек, вылеченных – 10 803 305 человек, а число летальных исходов достигло 337 390, передает "".Коронавирус в России сегодня преобладает в Санкт-Петербурге, где заболели 19 644 человек, справились с недугом 11 242 человека и скончались 60 пациентов. На втором месте в этот раз оказалась Московская область с 11 956 инфицированными, 6369 выздоровевшими и 35 умершими людьми. Москва впервые заняла лишь третью строчку в списке антилидеров по ковиду среди регионов и субъектов России. В столице зафиксировали 11 521 новых случаев коронавируса, 25 936 выздоровлений и 82 летальных исхода, сообщает телеканал "".Напротив, меньше всего новых заражений было выявлено в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе: 78 и 58 случаев соответственно.