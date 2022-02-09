По данным Минздрава, в России против коронавируса уже привили почти 41 тысячу детей. Вакцинация...

По данным Минздрава, в России против коронавируса уже привили почти 41 тысячу детей. Вакцинация продолжается и в нашем регионе. О вакцинации школьников в Гусь-Хрустальном расскажет Мария Платанюк.- Дыши глубоко! Полной грудью.Эти юные жители Гусь-Хрустального не сомневались: им нужен "антиковидный щит". Первопроходцы "подростковой вакцинации" в регионе - ученики четырёх местных школ. Номер 1, 3, 4 и 5. Перед уколом - обязательный врачебный осмотр. В школу №1 прибыл медицинский десант. Педиатр Елена Селезнёва напоминает: "Спутник М" - двухкомпонентный. Вакцина позволяет детям выработать достаточный иммунный ответ на прививку.Елена Селезнёва, заведующая клинико-диагностическим отделением детской городской больницы Гусь-Хрустального, врач-педиатр:- Здесь уменьшенная доза. Но делается также в 2 интервала. По 0,5 мл. Перед этим осмотр проходят врача, полностью смотрим каждого. Заполняем все документы, сатурацию измеряем, температуру. Эпиданамнез опрашиваем…Всего во Владимирскую область в конце января поступило 720 доз "Спутника М". Первая партия. Вакцина распределена между городами и районами. Город Гусь-Хрустальный получил 30 доз иммунобиологического препарата. Ребята уверены: вакцинация - выбор ответственного человека.- Не хочу болеть. Всегда от всего вакцинируюсь!- Если наша медицина сделала эту вакцину, то, возможно, это единственный выход, чтобы не заболеть в данный момент.- Моя мама тоже привита. Я считаю, что это правильный выбор.- У меня вся семья сделала вакцину. И я тоже буду делать, чтобы укрепить здоровье.Решение подростков поддерживают и педагоги. У старшеклассников впереди экзамены. Впрочем, школьнику любого возраста больничный лист вряд ли нужен. По последним данным, их приводит Минздрав, в России от коронавирусной инфекции уже привили почти 41 тысячу детей.Светлана Берсенёва, заместитель директора школы № 1 г. Гусь-Хрустальный:- Дети у нас пришли сегодня вакцинироваться добровольно. Я думаю, что молодые люди, которые в 21-м веке получают образование, они хорошо знают о заболевании, о вакцинации, знают с научной точки зрения. Всем им здоровья, успеха! И всем нам тоже!Татьяна Шашкина, педагог-психолог школы № 1 г Гусь-Хрустальный, классный руководитель:- У нас сегодня вакцинировалось порядка десяти процентов пока из класса. Но я думаю, что многие к этому придут, что всё-таки вакцинироваться нужно обязательно.Подростки в возрасте от 15 до 17 лет делают выбор самостоятельно. Сами заполняя согласие на прививку против Ковид-19. Что касается детей помладше - от 12 до 15 лет, то разрешение на их вакцинацию дают родители.Алексей Крапивин, родитель:- Я сам медицинский работник. Работаю на переднем плане. Каждый день вижу этих больных, в том числе детей. Вижу тяжесть их состояния. Потому решение пришло само собой. Родственники все привиты. Последний член семьи остался, поэтому мы решили, чтобы у нас был мини-коллективный иммунитет. Семейный.Врачи напоминают: после "Спутника М" может незначительно повыситься температура. Возможны общая слабость и боль в месте укола. Но все симптомы быстро проходят.Мария Платанюк, "Вести-Владимир", при содействии пресс-службы администрации Гусь-Хрустального.