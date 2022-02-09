В Судогде бывший главный бухгалтер кинотеатра устраивала на работу мертвые души и получала за...

В Судогде бывший главный бухгалтер кинотеатра "устраивала" на работу "мертвые души" и получала за них зарплату.Следком во взаимодействии с региональным управлением УФСБ установил, что с сентября 2017 года по июль 2018 года фигурантка, используя свое служебное положение, изготовила и внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о трудоустройстве в кинотеатр лиц, которые фактически в данном учреждении трудовую деятельность не осуществляли, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.В результате незаконных действий женщина, в качестве заработной платы для фактически нетрудоустроенных граждан, получила денежные средства в размере более 500 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.Фото: