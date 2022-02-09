Бывший главбух судогодского культурно-досугового центра “Родина” признана виновной в растрате. Уголовное дело расследовал региональный Следком совместно с ФСБ. Бывшего главного

Бывший главбух судогодского культурно-досугового центра “Родина” признана виновной в растрате. Уголовное дело расследовал региональный Следком совместно с ФСБ. Бывшего главного бухгалтера КДЦ “Родина” признали виновной по части 3 статьи 160 УК РФ – растрата с использованием своего служебного положения в крупном размере. Как установили следствие и суд, с сентября 2017 года по июль 2018 года фигурантка,