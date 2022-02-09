В Судогде бывшего главный бухгалтер кинотеатра признана виновной в растрате денежных средств. Об этом редакции «АиФ-Владимир» рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской ..

В Судогде бывшего главный бухгалтер кинотеатра признана виновной в растрате денежных средств. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.С сентября 2017 года по июль 2018 года женщина, используя свое служебное положение, изготовила и внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о трудоустройстве в людей, которые фактически не работали в учреждении.«В качестве заработной платы фигурантка перевела на подставные счета более 500 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению», - уточнили в Следкоме.Суд приговорил обвиняемую к трём годам колонии условно с аналогичным испытательным сроком.