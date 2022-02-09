Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев подвел итоги работы российских судов в 2021 году. Несмотря на пандемию, за это время рассмотрено более 39 миллионов дел различных категорий. Продолжается работа по гуманизации уголовного законодательства, защите прав бизнеса и социальных прав граждан.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев подвел итоги работы российских судов в 2021 году. Несмотря на пандемию, за это время рассмотрено более 39 миллионов дел различных категорий. Продолжается работа по гуманизации уголовного законодательства, защите прав бизнеса и социальных прав граждан.Российские суды расширяют применение современных технологий. С 1 января 2022 году у граждан появилась возможность участвовать в судебных процессах по веб-конференции. Делать это можно в любом месте даже со смартфона или планшета.Граждане начали активно пользоваться возможностью. Только за первый месяц проведено более 26 тысяч таких процессов.Один из приоритетов российских судов – защита социальных прав граждан. По кредитным спорам с людей взыскали только половину от требований банков.Суды удовлетворили 96% требований и взыскании заработной платы, 78% требований о возмещении причиненного работнику ущерба, 53% требований о восстановлении на работе. Также положительное решение вынесено по большинству исков о защите прав потребителей и жилищных прав детей-сирот.Кроме того, велась активная работа по защите прав бизнеса. Арбитражные суды России удовлетворили 90% исков иностранных инвесторов, 40% споров с органами государственной власти, 40% дел в налоговой сфере, 55% – в таможенной и 32% – в антимонопольной.Продолжается гуманизация уголовного законодательства. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении понятия "уголовный проступок". Предлагается отменить судимость, если нетяжелое преступление совершено впервые.Другая инициатива Верховного суда освобождает потерпевших от побоев и клеветы от обязанности собирать доказательства. Также в 2022 году Пленум ВС намерен принять постановление о рассмотрении жалоб, связанных с недозволенными методами расследования.В 2021 году суды назначили реальное лишение свободы лишь 28% осужденных, из которых 30% уже были судимы однократно, а 42% – дважды и более. В отношении 22% обвиняемых дела были прекращены.Лишь 9% осужденных получили реальные сроки за экономические преступления. А по правонарушениям с участием несовершеннолетних – 17%.От тех, кто уже оказался в местах лишения свободы, удовлетворено 54% ходатайств об условно-досрочном освобождении. Меру пресечения в виде заключения под стражу в 2021 году избрали лишь для 87 тысяч лиц, тогда как в 2011 году таковых было 136 тысяч, а в 2001-м – 366 тысяч.Решение о заключении под стражу в 2021 году принято в отношении 640 несовершеннолетних. Для сравнения: в 2011 году вынесено 2,6 тысячи таких решений.За последние годы более чем в два раза сократилось число осужденных подростков. В 2011 году их было 39 тысяч, в 2021-м – 15 тысяч.