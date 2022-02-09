Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Мошенники на дистанте
Пообещали хороший заработок на...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Мошенники на дистанте
Пообещали хороший заработок на криптовалюте, правда, не уточнили, кто именно заработает. Жительница Владимира стала жертвой мошенников.
- Антиковидный щит
Первопроходцы подростковой вакцинации из Гусь-Хрустального. В регионе продолжается прививочная кампания против коронавируса среди детей.
- 4х4
Добро с доставкой на дом. Как внедорожное братство помогло жителям удалённых сёл и деревень Собинского района?