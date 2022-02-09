Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Мошенники на дистанте Пообещали хороший заработок на...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Мошенники на дистантеПообещали хороший заработок на криптовалюте, правда, не уточнили, кто именно заработает. Жительница Владимира стала жертвой мошенников.- Антиковидный щитПервопроходцы подростковой вакцинации из Гусь-Хрустального. В регионе продолжается прививочная кампания против коронавируса среди детей.- 4х4Добро с доставкой на дом. Как внедорожное братство помогло жителям удалённых сёл и деревень Собинского района?