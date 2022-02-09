Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Как снег на голову
Правила безопасной парковки....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Как снег на голову
Правила безопасной парковки. Неубранный снег продолжает чинить неприятности жителям региона.
- Мошенники на дистанте
Пообещали хороший заработок на криптовалюте, правда, не уточнили, кто именно заработает. Новые жертвы мошенников.
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Современные тимуровцы выбирают полный привод. Как внедорожное братство помогло жителям Собинского района?