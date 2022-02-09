Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Как снег на голову Правила безопасной парковки....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Как снег на головуПравила безопасной парковки. Неубранный снег продолжает чинить неприятности жителям региона.- Мошенники на дистантеПообещали хороший заработок на криптовалюте, правда, не уточнили, кто именно заработает. Новые жертвы мошенников.- Благотворительный рейсСовременные тимуровцы выбирают полный привод. Как внедорожное братство помогло жителям Собинского района?