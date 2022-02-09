Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Разговор на миллион
Консультация по скайпу, которая...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Разговор на миллион
Консультация по скайпу, которая обошлась в кругленькую сумму. Телефонные мошенники теперь выдают себя за добытчиков криптовалюты.
- Антиковидный щит
Первопроходцы подростковой вакцинации. Как в регионе идёт прививочная кампания против коронавируса среди детей?
- День науки
Что сейчас исследуют и изобретают в ВлГУ? Об успехах и открытиях владимирских учёных.