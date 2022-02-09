Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Разговор на миллион Консультация по скайпу, которая...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Разговор на миллионКонсультация по скайпу, которая обошлась в кругленькую сумму. Телефонные мошенники теперь выдают себя за добытчиков криптовалюты.- Антиковидный щитПервопроходцы подростковой вакцинации. Как в регионе идёт прививочная кампания против коронавируса среди детей?- День наукиЧто сейчас исследуют и изобретают в ВлГУ? Об успехах и открытиях владимирских учёных.