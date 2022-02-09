Комиссия взыматься не будет.

В марте в школах Владимира появятся электронные терминалы для наличной оплаты обедов и завтраков. Торги по автоматизации системы учёта питания выиграла компания «Владикард».Срок заключения контракта - три года. За свою работу организация получит 21,7 млн рублей. Цель - наладить работу по учёту системы учёта питания в образовательных учреждениях. Терминалы будут принимать живые деньги. Комиссия взыматься не будет. Кроме того, «Владикард» запустит «горячую линию» по улучшению работы сервиса.Ранее владимирским школьникам выдали пластиковые карты «Ситикарда» и «Аксиомы», по которым дети будут ездить на общественном транспорте и предъявлять на входе в учреждение, когда там установят терминалы «Владикарда». По картам родители смогут оплачивать еду своих детей в столовой, если предпочтут такой вариант. Они получат номер счёта, на который нужно будет переводить деньги.Папы и мамы смогут пополнять два счета: на горячее питание и в буфет. На сайте «Аксиомы» комиссия составит 4%, а в приложении «Сбербанка» - 1%. Все платёжные средства персонализированы - на них нанесены ФИО и фото владельца, а также личный код и номер. При потере документа стоимость замены составит 100 рублей.