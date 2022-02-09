В ближайшее время вице-губернатором Владимирской области по внутренней политике назначат Дмитрия Лызлова. Об этом рассказали несколько региональных СМИ. Сейчас он возглавляет аппарат ..

В ближайшее время вице-губернатором Владимирской области по внутренней политике назначат Дмитрия Лызлова. Об этом рассказали несколько региональных СМИ.Сейчас он возглавляет аппарат Заксобрания.Дмитрий Николаевич родился в 1981 году во Владимире. В 2003 году окончил юридический факультет Владимирского государственного педагогического университета. Кандидат юридических наук.Работал учителем правоведения в школе № 17. Занимал различные посты в Белом доме. В 2016-2019 годах трудился в должности председателя комитета государственной и муниципальной службы.Ранее внутриполитический блок курировал Аркадий Боцан-Харченко, который покинул обладминистрацию в конце января.