Злоумышленник похитил 85 000 рублей из кармана куртки малознакомого мужчины.

В конце января в дежурную часть ОП №3 УМВД России по городу Владимиру с заявлением обратился 43-летний житель города Гусь-Хрустальный. Мужчина сообщил о пропаже принадлежащих ему 85 000 рублей.Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что накануне распивал спиртное с мужчинами, с которыми познакомился в кафе областного центра.В результате оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение знакомых заявителя были установлены.Установлено, что в ходе общения потерпевший неоднократно давал знакомым деньги для покупки спиртного и продуктов. Обратив внимание на наличие крупной суммы денег, один из мужчин, 29-летний житель Суздальского района, дождался момент, забрал деньги из кармана куртки потерпевшего и скрылся.В содеянном подозреваемый сознался.Часть похищенных денег в сумме 55 000 рублей изъята сотрудниками полиции.Следственным отделом ОП №3 УМВД России по г. Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку подозреваемого на причастность к совершению иных имущественных преступлений.