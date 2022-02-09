Работы будут вестись пока позволяет погода.

Во Владимире бригады «Центра управления городскими дорогами» приступили к ямочному ремонту литым асфальтом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Материал отличается повышенным содержанием битума и минерального порошка, что увеличивает его прочность, виброустойчивость и водонепроницаемость.При температуре укладки 200-220 градусов смесь имеет литую консистенцию, что позволяет применять её при отрицательных температурах и незначительных осадках.«Ремонт дорожного покрытия идёт на улицах Краснознамённой, Казарменной и Чапаева, на мосту Клязьму и автомагистрали на Мостострой. Израсходовано 3,5 тонны литого асфальта», - уточнили в горадминистрации.Работы будут вестись пока позволяет погода.