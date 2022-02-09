Глава города было подписано соответствующее постановление от 04.02.2022 № 261 «О подготовке...

Глава города было подписано соответствующее постановление от 04.02.2022 № 261 «О подготовке документации по планировке территории для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры, пешеходных дорожек и площадок в пойме р. Клязьма г. Владимира». Проект планировки территории необходим для перспективного строительства второго автомобильного моста через реку Клязьма.Как сообщает пресс-служба администрации города Владимира, в качестве одного из наиболее оптимальных вариантов рассматривается строительство второго моста с подъездными путями от дорожного узла на площади Фрунзе и далее, через Клязьму, с выходом к дорожной сети в районе мкр. Заклязьменский.В соответствии с действующими генеральным планом и Правилами землепользования и застройки города Владимира постановлением предусмотрена подготовка проектов планировки и межевания указанной территории для размещения линейных объектов, пешеходных дорожек и площадок - то есть комплекса инженерной и дорожной инфраструктуры, включая путепровод, который будет вести к мосту через железную дорогу.Фото: https://vladimir-city.ru/