На уроженца Баку 2 сентября 1987 года рождения завели розыскное дело за отказ от уплаты алиментов на содержание детей.

Во Владимире судебные приставы объявили в розыск злостного неплательщика алиментов. Как сообщает пресс-служба ведомства, им является Роберт Сафарян.На уроженца Баку 2 сентября 1987 года рождения завели розыскное дело за отказ от уплаты алиментов на содержание детей.Всех, кто обладает информацией о местонахождении Роберта Романовича просят звонить по следующим номерам телефонов: 8 (4922) 40-17-69, 8 (4922) 40-17-73, 89048577171.