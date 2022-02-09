С 09 по 18 февраля 2022 года в прокуратуре г. Владимира будет организована «горячая линия» по...

С 09 по 18 февраля 2022 года в прокуратуре г. Владимира будет организована «горячая линия» по вопросам обеспечения граждан, имеющих инвалидность, льготными лекарственными препаратами, в том числе, взыскания денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов, которые не были им своевременно предоставлены бесплатно, по рецепту врача.О нарушениях в рассматриваемой сфере граждане смогут сообщить с 9 до 13 и с 14 до 18 (исключая выходные дни) по телефонам 8(4922) 32-24-02, 32-38-33, 32-26-46, информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: https://pixabay.com/ru/