Управляющей компании грозит иск о возмещении ущерба, ведь именно она отвечает за содержание кровли жилого дома.

Во Владимире из-за оттепели снег со льдом рухнул с крыши дома на припаркованные автомобили. Пострадали, как минимум, три иномарки. О происшествии на улице Усти-на-Лабе рассказали жители областной столицы вТочный ущерб от «лавины» владельцам машин ещё предстоит оценить, но уже сейчас можно сказать, что это не один десяток тысяч рублей. Управляющей компании грозит иск о возмещении ущерба, ведь именно она отвечает за содержание кровли жилого дома.Ранее власти предупреждали горожан, что не стоит парковать железных коней вблизи стен зданий и быть осторожными, проходя под таящими сосульками.