Встречаются два старых пожилых друга,
давно не виделись, ничего друг о друге не знают.
Разговорились о жизни о работе.
Один другого спрашивает:
- Ты как жизнь прожил, чем занимался?
- Да я, как институт закончил, устроился в ОКБ,
так там до недавних пор и работал. Денег платили
мало, поэтому лет десять назад решил заняться
ЛОХОТРОНОМ. Поначалу было сложно: точек мало,
милиция гоняла. Зато сейчас вся Москва подо мной,
милиционеры честь отдают, денег миллионы.
- Да ты что? И я тоже лохотронщик, только у меня
дела покруче. Я как и ты всю жизнь черт знает чем
занимался, а денег не видел. И тоже лет десять
назад ударился в лохотрон, и тоже натерпелся всякого,
однако не жалею: сейчас точки по всей России,
миллиарды долларов на сче
еще анекдот!