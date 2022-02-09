Старт намечен на 11 утра.

Как сообщает мэрия Владимира, 40-ая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоится 12 февраля в парке «Дружба». Принять участие может любой, кто не находится на самоизоляции.Стартов будет несколько, в зависимости от возраста лыжников.В 11:00 начнут ребята 2012 года рождения и младше. Дистанция – один километр.В 12:00 стартуют юные спортсмены 2004-2011 года рождения. Лыжникам придется покорить пять километров.В 13:00 открывается лыжня на 10 километров для тех, кто старше 18-ти лет.Подать заявку можно до 11 февраля в спортивной школе №3 с 9:00 до 18:00. Чтобы регистрация прошла успешно, необходимо иметь при себе паспорт и справку от медика.Справки по телефону: 8 (4922) 54-32-96.