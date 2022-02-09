Во Владимирскую область пришло потепление. И неубранный с крыш снег теперь представляет серьезную...

Во Владимирскую область пришло потепление. И неубранный с крыш снег теперь представляет серьезную опасность.В соцсетях появляются новые фото и видео. В Коврове под тяжестью снега обрушился козырёк продуктового магазина. Хорошо, что обошлось без пострадавших.Во Владимире, на Усти-на-Лабе, снежные глыбы, упавшие с крыши жилого дома, порвали линии электропередачи и повредили припаркованные автомобили. Как написал очевидец происшествия в соцсетях, один из жителей дома, промышленный альпинист, оперативно собрал соседей, чтобы те убрали автомобили, залез на крышу и сбросил остатки льда. Электропитание восстановили сотрудники аварийных служб.Водитель грузовика продемонстрировал оригинальный способ расчистки паковочного места. Снег мужчина загружает на гидроборт (подъёмник), а затем вывозит со двора.Впрочем, сугробы очень быстро тают - это видео снято на Лыбедской магистрали. Пора приобретать лодку, а то и снаряжение для дайвинга, пишут пользователи сети.