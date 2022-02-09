За январь 2022 года сотрудники МВД задокументировали 17 случаев сбыта подделок.

В прошлом году владимирские полицейские изъяли из оборота 415 фальшивых купюр на сумму свыше 1,6 млн рублей. Завершено расследование 18 уголовных дел.За январь 2022 года сотрудники МВД задокументировали 17 случаев сбыта подделок.«Если у вас оказалась фальшивая банкнота, не пытайтесь ей расплатиться. Таким образом вы становитесь соучастником преступления», - напоминают в УМВД по Владимирской области.Максимальный срок за незаконный оборот «левых» билетов Банка России - 15 лет.