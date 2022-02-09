С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 102 893 владимирцев.

Во Владимирской области на 9 февраля выявлено 1653 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 414 человек. Ещё 241 житель подхватил опасный вирус в 20 сл. в Муромском, 341 сл. в Ковровском, 152 сл. в Петушинском, 183 сл. в Кольчугинском, 68 сл. в Александровском, 98 сл. в Юрьев-Польском, 43 сл. в Гусь-Хрустальном, 0 сл. в Судогодском, 15 сл. в Собинском, 0 сл. в г. Радужный, 181 сл. в Киржачском, 10 сл. в Камешковском, 16 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Меленковском, 63 сл. в Вязниковском, 49 сл. в Суздальском.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 102 893 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 27 642 - во Владимире, 10517 - в Гусь-Хрустальном районе, 10816 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.