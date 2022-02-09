Житель Гусь-Хрустального обратился в полицию с пропажей денег с его банковского счета. Сам...

Житель Гусь-Хрустального обратился в полицию с пропажей денег с его банковского счета. Сам заявитель не мог предположить, при каких обстоятельствах произошло списание, так как в течение нескольких месяцев не проверял наличие денежных средств, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Похитителем оказался 22-летний родственник потерпевшего. В содеянном злоумышленник признался, пояснив, что некоторое время назад гостил у своей матери и обнаружил мобильный телефон с доступом к счету через приложение. В течение нескольких месяцев подозреваемый переводил деньги для оплаты своих покупок, потратив в общей сложности 87 000 рублей.Впоследствии выяснилось, что сим-карта, находящаяся в телефоне и имеющая привязку к банковскому счету, принадлежит его дяде. Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам кражи, совершенной с банковского счета.Фото: https://pixabay.com/ru/