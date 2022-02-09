Погибших и пострадавших нет.

Во Владимирской области на трассе М-7 дотла сгорел автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 14-33 8 февраля поступило сообщение о возгорании легковушки у деревни Пекша Петушинского района, на 137 км федерального автобана. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение авто на площади в пять квадратных метров.Погибших и пострадавших нет. На происшествие выезжали две единицы техники, а также 7 человек личного состава. Дознаватель разбирается в причинах случившегося.