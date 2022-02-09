Серьёзного ухудшения погодных условий не предвидится.

Во Владимирской области в четверг и пятницу ожидается потепление до +1 градуса Цельсия. Днём 10 февраля синоптики обещают снегопады, а 11-го пойдёт дождь.По ночам прогнозируются отрицательные температуры - до минус 3.Порывы юго-западного ветра достигнут 4-10 метров в секунду. В конце недели будет переменная облачность с прояснениями.Атмосферное давление составит до 742-743 миллиметров ртутного столба. Серьёзного ухудшения погоды не предвидится.