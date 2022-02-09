В отделении судебных приставов Октябрьского района города Владимира заведено дело о розыске...

В отделении судебных приставов Октябрьского района города Владимира заведено дело о розыске должника – Сафаряна Роберта Романовича, 1987 года рождения, уроженца города Баку. Мужчина разыскивается в связи с уклонением от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, информирует пресс-служба судебных приставов Владимирской области.Точное местонахождение должника неизвестно.В случае наличия информации о местонахождении (месте жительства, работы и т. п.) должника или о лицах, располагающих информацией о нем, просим сообщить в в отделение судебных приставов Октябрьского района города Владимира по телефонам: 8 (4922) 40-17-69 (начальник отдела), 8 (4922) 40-17-73, 89048577171 (судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск).Фото: https://ru.freepik.com/