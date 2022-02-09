Прокуратура области провела проверки соблюдения законодательства при обращении с коммунальными...

Прокуратура области провела проверки соблюдения законодательства при обращении с коммунальными отходами. Как оказалось, на территории 10 муниципальных районов и городских округов контейнерные площадки не расчищали от снега, вопреки требованиям санитарных правил. В результате чего это последовало затруднению вывоза отходов.За это руководителям организаций и муниципалитетов внесли 35 представлений, в отношении виновных лиц возбуждены 23 административных дела за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Так, Суздальским межрайонным прокурором установлено, что с 10 по 16 января 2022 года ООО «Биотехнологии» вывоз отходов с территории Новоалександровского поселения не осуществляло в связи с ненадлежащим содержанием дорог, 02 февраля 2022 года главе района внесено представление.Управляющими организациями также не соблюдались требования по обустройству площадок твердым покрытием, в связи с чем Ковровской городской прокуратурой руководителям хозяйствующих субъектов внесены 20 представлений, в отношении виновных лиц возбуждены 29 административных дел по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ и ст. 12 Закона области № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области» (нарушение муниципальных правил благоустройства).Региональным оператором нарушалась периодичность вывоза отходов.К примеру, Гусь-Хрустальным межрайонным прокурором установлено, что ООО «Эко-Транс» вывоз мусора с территории пос. Гусевский осуществляло лишь 1 раз в неделю, при наличии норматива – не менее 1 раза в 3 дня, в связи с чем 01 февраля 2022 года руководителю общества внесено представление.Проверочные мероприятия по данному вопросу продолжаются, устранение выявленных нарушений находится на контроле органов прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.