В 33-м регионе движение по одному из участков строящейся трассы М-12 могут открыть уже в конце...

В 33-м регионе движение по одному из участков строящейся трассы М-12 могут открыть уже в конце этого года.На сегодня, по сообщению зампреда Правительства России Марата Хуснуллина, идут работы на развязках будущей скоростной дороги с трассами М-7 "Волга" и Р-132 "Золотое кольцо". Запущенное движение переключит часть трафика с южного обхода Владимира и разгрузит дорожную сеть области в целом. Такой подход поддержал и врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в соцсетях.Напомним, скоростная автодорога свяжет Москву и Казань, объединит пять регионов и уменьшит время в пути от Москвы до Владимира в два раза. Строительство должно завершиться через два года.