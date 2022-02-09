За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских медучреждений 351 человека.

Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончались семь человек. За день в больницы госпитализированы 149 пациентов. Об этом 9 февраля сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф.За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 3 139 летальных исходов.За всё время пандемии 84 669 больных Covid-19 оправились от опасной инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских медучреждений 351 человека.