После каждодневного максимума на протяжении двух недель – падение. Статистика пополза вниз. Новых заражённых на 511 меньше чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев

После каждодневного максимума на протяжении двух недель – падение. Статистика пополза вниз. Новых заражённых на 511 меньше чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 102 893. В лидерах по приросту Владимир (414 заболевших за сутки). Накануне прибавка составляла 920. На втором месте антирейтинга Ковров: 341 новый заболевший. На третьем месте