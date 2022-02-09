Водителя, получившего многочисленные травмы, госпитализировали в Петушинскую ЦРБ.

В ночь с 7 на 8 февраля под Покровом произошло ДТП, в котором на 108 км трассы М-7 перевернулся самосвал с песком. В аварии пострадал человек.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, что водитель фуры Scania не учел дорожные и погодные условия, в результате чего врезался в разделительный барьер. Грузовик опрокинулся на бок.Водителя, получившего многочисленные травмы, госпитализировали в Петушинскую ЦРБ. Движение по трассе было временно затруднено.В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.