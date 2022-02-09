ВТБ Лизинг внедрил систему обогащения данных из внешних источников. Проект позволил сократить срок прохождения лизинговой сделки для клиента на 25%. Также он помог реализовать функционал ..

ВТБ Лизинг внедрил систему обогащения данных из внешних источников. Проект позволил сократить срок прохождения лизинговой сделки для клиента на 25%. Также он помог реализовать функционал прескоринга, который позволил более эффективно управлять рисками и снизить авансы для большей части клиентов. В результате средний аванс по компании снижен на 6,1% с начала работы системы.Создание и внедрение системы обогащения данных призвано улучшить скоринговую модель компании, сократить риски получения проблемных активов, повысить качество данных о клиентах и уменьшить количество запрашиваемой у них информации. Важной целью проекта также является обеспечение регуляторных требований для отправки данных в Федресурс, Росфинмониторинг и НБКИ.В результате внедрения системы внутри контура ВТБ Лизинг были созданы базы данных, в которые загружается информация из внешних источников: ФНС (выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП), реестра дисквалифицированных лиц, реестра адресов массовой регистрации, реестра юрлиц, имеющих задолженность по уплате налогов или не предоставляющих отчетность, Росстата (бухгалтерские формы, финансовый анализ), картотеки арбитражных дел, ФССП (исполнительные производства), ЕФРСБ (банкротства юрлиц и физлиц), Единой информационной системы в сфере закупок (госконтракты, недобросовестные поставщики), ЕФРСФДЮЛ (банковские гарантии), лицензирующих органов (Ростехнадзор, Роспотребнадзор и др.), реестра уведомлений о залоге движимого и недвижимого имущества, МВД (паспортные данные), ЦБ РФ (данные об эмитентах), Нотариальной палаты, сайтов закупок и других.«Система обогащения данными из внешних источников изначально создавалась для блока автолизинга, но позднее стала использоваться также бизнес-подразделениями компании, обслуживающими корпоративный блок, который взаимодействует с крупными клиентами по самым разным видам имущества. Она позволяет работать с данными из внешних источников в информационных системах компании, отправлять запросы на обновление сведений в режиме онлайн, а также обращаться к созданной на основе MS SQL базе для просмотра ретроспективных данных, что позволяет строить прогнозные и скоринговые модели для оценки клиентов», — отметил Борис Шелекасов, ИТ директор ВТБ Лизинг.В перспективе клиент сможет предоставлять в ВТБ Лизинг только свой ИНН, номер телефона или паспортные данные. Все остальное системы будут самостоятельно получать из внешних источников.Итоговая цель развития в этом направлении — максимальная автоматизация заведения данных в систему и уменьшение времени на предоставление информации. Клиенты смогут ввести минимум сведений о себе в личном кабинете или в мобильном приложении, в кратчайшие сроки узнать решение по сделке и сразу получить договор лизинга.