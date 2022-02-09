В январе этого года заемщики ВТБ во Владимирской области оформили более сотни жилищных кредитов на 254 млн рублей, что почти в два раза превышает результат аналогичного периода 2021 года. ..

В январе этого года заемщики ВТБ во Владимирской области оформили более сотни жилищных кредитов на 254 млн рублей, что почти в два раза превышает результат аналогичного периода 2021 года. Средний размер ипотечного займа составил 2,5 млн рублей.Среди действующих программ наибольшим спросом у жителей региона пользовалась «семейная ипотека». По ней в январе владимирский ВТБ оформил льготных кредитов на 45 млн рублей. По ипотеке с господдержкой банк предоставил владимирцам кредиты на 15 млн рублей. Таким образом, на долю госпрограмм приходится четверть общего объема ипотечных выдач первого месяца года.По оценкам ВТБ, в январе продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тыс. кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.«Несмотря на прогнозы экспертов, начало нынешнего года получилось для ипотечного рынка «ударным»: спрос резко вырос за счет закрытия ранее полученных одобрений и ожидания населения по росту ставок по кредитам. ВТБ на этом фоне увеличил продажи жилищных кредитов на 80%», - комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.При столь высоких темпах роста показатели качества ипотечного портфеля остаются на высоком уровне. По оценке Евгения Дячкина, по итогам прошлого года уровень просрочки по рынку снизился с 0,8 до 0,6%, и сейчас серьезных признаков ухудшения ситуации с обслуживанием кредитной задолженности у заемщиков нет.Ситуация на рынке может измениться уже в феврале, по мнению экспертов банка. Если регулятор вновь повысит ключевую ставку, это может вызвать новый рост ставок по ипотеке.«Многие игроки ожидали, что ключевая ставка в этом году не превысит 8,5%, однако уже очевидно, что мы увидим ставку в 9% и более. Это означает, что период двузначных ставок по ипотеке задержится, и при необходимости покупки жилья лучше воспользоваться текущими предложениями от банков», - отметил Евгений Дячкин.ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов.