В Коврове завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчину...

В Коврове завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в поджоге автомобиля.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в одном из местных кафе между обвиняемым и другим посетителем произошел конфликт. Желая отомстить обидчику, обвиняемый, используя молоток, разбил стекло находившегося на улице автомобиля, который, по его предположению, принадлежал оппоненту. После этого обвиняемый распылил в систему отопления лак для обуви, поджег транспортное средство и скрылся с места.Как оказалось, автомобиль принадлежал сожительнице участника конфликта. В результате противоправных действий авто сгорело, ущерб составил 200 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате личность обвиняемого и его местонахождение были установлены. В содеянном мужчина сознался.Фото: https://pixabay.com/ru/