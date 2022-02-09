Скайп-звонок на миллион. Дистанционные мошенники осваивают новые способы обмана. Жительница...

Скайп-звонок на миллион. Дистанционные мошенники осваивают новые способы обмана. Жительница Владимира отдала злоумышленникам все свои накопления. Женщина уверена: её загипнотизировали. Репортаж Артёма Яковенко.- Доводят до сумасшедшего дома! Так доводят тебя, что ты в панике начинаешь делать неадекватные поступки.Марина Копанева не скрывает слез. За какие-то полчаса она добровольно перевела телефонным мошенникам больше миллиона рублей. Вдобавок на женщину оформили кредит на триста тысяч. Как это произошло, вспоминает с трудом - все как в тумане.Марина Копанева, пострадавшая:- И она мне предложила подключить скайп. Пока подключали скайп, на меня уже производили воздействия - гипноз. Я ходила к психологу, говорю: "Что со мной произошло?" Он: "Это гипноз сильный!" Под действием гипноза, получается, все делала. Нажимала и переводила деньги со своего банка.Женщине пообещали, что она сможет хорошо заработать на криптовалюте. Достаточно просто перевести средства на специальный счет, а через какое то время деньги умножатся в несколько раз - как в сказке. Чтобы создать видимость безопасности, мошенники попросили скачать Марину на телефон своё приложение "Мой счет". Там, якобы, можно было проследить все транзакции в реальном времени. И пока шел разговор, приложение работало. Но как только сеанс связи закончился...- Оказалась просто пустая страница.В итоге, получилось заработать больше миллиона, но не Марине, а мошенникам.А это длинный список входящих Марины - после того случая, ей стали без конца названивать разные люди. Угрожают, рассказывает женщина, что отберут квартиру, если не переведет деньги. За один день десятки звонков. Одному из таких абонентов, молодой человек представился Марине юристом, который может помочь, мы позвонили сами. Но разговора не получилось...На дальнейшие звонки Алексей решил просто не реагировать.Зато более разговорчивой оказалась Светлана, по всей видимости, коллега Алексея. Она утверждает, что можно вернуть средства, они якобы находятся на специальном счете и, чтобы получить к нему доступ, нужно внести оплату - 180 тысяч рублей.Светлана:- Вам эти деньги возвращаются в 100% объеме. То есть эти средства от вас не уходят никоим образом. Они, скажем так, замораживаются до 6-ти часов максимум.- Светлана, единственный вопрос. Вы по ночам как спите? Нормально? Совесть не мучает?- Мы ни в чем не обманываем, мы ни в чем не обманываем, я прекрасно сплю, данная процедура полностью официальна.В полиции рассказывают - только за последнюю неделю февраля в регионе совершено более 70-ти телефонных мошенничеств, сумма ущерба составила более 16 миллионов рублей. Причем схемы вымогательства разные: в беду попал родственник - срочно нужны деньги, сотрудники безопасности банка просят перевести средства на безопасный счет или, как это было в случае с Мариной - псевдоброкеры обещают приумножить капитал.Ярослав Лазарев, начальник отдела по противодействию мошенничеству общеуголовной направленности УМВД России по Владимирской области:- Если вам либо вашим родственникам звонят на телефон и говорят, что родственник попал в беду и за это просят перевести или передать денежные средства, это мошенники! Что касается инвестиций, то напоминаю, что эта деятельность должна быть лицензированной, чтобы этим заниматься, необходимо пройти специальное обучение. Как известно - бесплатный сыр только в мышеловке.Вернуть деньги Марина Копанева уже не надеется. Многие телефонные мошенники работают из-за рубежа. Сохранить бы то, что осталось - говорит женщина. Сейчас ей предстоит погасить кредит, который на неё оформили. Пострадавшая планирует найти надежного юриста и обратиться в суд.Артем Яковенко, Семен Карпов. “Вести-Владимир”