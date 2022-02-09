Во Владимире суд вынес приговор жительнице Владимира за умышленное причинение тяжкого вреда...

Во Владимире суд вынес приговор жительнице Владимира за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города Владимира.Днем 22 апреля 2021 года обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась совместно с ее сожителем на кухне, где в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений мужчина нанес ей два удара руками по лицу. В ответ, восприняв применение физической силы с его стороны, как угрозу своей жизни и здоровью, она там же на кухне взяла нож и нанесла клинком один удар в область брюшной полости. В результате чего ему был причинен тяжкий вред здоровью опасный для жизни человека.Подсудимая в судебном заседании свою вину в совершении данного преступления признала в полном объеме.Обстоятельствами, смягчающими наказание за совершенное преступление, суд признал: явку с повинной; раскаяние в содеянном, признание вины; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей.Суд также принял во внимание, что подсудимой были принесены извинения за содеянное. Также суд учёл мнение потерпевшего, просившего о назначении подсудимой нестрогого наказания.11 ноября 2021 года подсудимую признали виновной в совершении преступления, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу 23 ноября 2021 года.