Находясь во владимирском изоляторе он попытался избить сотрудника полиции.

Во Владимире за нападение на начальника ИВС осудили 42-летнего жителя Ставропольского края. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В июне 2019 года обвиняемого по этапу доставили из СИЗО-1 в ИВС УМВД России по Владимиру для ознакомления с материалами уголовного дела. Находясь в камере изолятора, арестант начал стучать по двери, ругаться матом, портить имущество, затопил помещение, повредив водопроводный шланг.В камеру зашёл начальник учреждения. В этот момент мужчина напал на него, попытавшись ударить головой в лицо, но находящиеся рядом сотрудники пресекли противоправные действия.На суде обвиняемый винил во всём правоохранителей. Свою вину он не признал. Однако в ходе процесса гособвинитель представил исчерпывающие доказательства. В результате подозреваемый получил 9 лет колонии.Приговор пока не вступил в законную силу.