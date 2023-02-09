16 зарядных станций для электромобилей будет установлено на дороге от Москвы до Суздаля. Тему...

16 зарядных станций для электромобилей будет установлено на дороге от Москвы до Суздаля.Тему развития электротранспорта во Владимирской области обсудили на специальном совещании с представителями ТПХ «Русклимат».Российский производитель электрических зарядных станций «Национальные Зарядные Системы», входящий в холдинг «Русклимат», готов начать поставки оборудования в 33 регион. Компания с полным производственным циклом и конструкторским бюро из города Сарапул производит универсальные устройства, которые подходят для электрических или гибридных автомобилей и прочего электротранспорта. До конца 2023 года НЗС выпустит более 300 зарядных станций 150 кВт. Все зарядные станции соответствуют международным стандартам, информирует пресс-служба компании "Русклимат".Было принято решение установки 16 зарядных станций мощностью 150 кВт на трассе Москва-Владимир-Суздаль. В регионе не исключают возможность организации производства комплектующих для электротранспорта на базе «ПО Муроммашзавод», который уже разработал инвертор для электромобилей.Фото из архива ГТРК "Владимир"