Во Владимире состоится показ фильма о знаменитом художнике Борисе Французове. Во Владимире в Доме...

Во Владимире состоится показ фильма о знаменитом художнике Борисе Французове.Во Владимире в Доме работников искусств состоятся просмотр и обсуждение фильма о жизни и творчестве выдающегося художника Бориса Французова.Экранизированы периоды детства во время войны, юности, учебы во Мстере и в Москве, этап становления во Владимире. Показаны многочисленные интервью учеников и друзей графика, семьи Французова, исследователей творчества. Использованы документальные прижизненные кадры. Начало в 18:30. Вход свободный.