Он заверил, что ССМП не гасит кредиторскую задолженность за счёт фонда заработной платы.

Министр здравоохранения Артём Осипов прокомментировал . Он заверил, что ССМП не гасит кредиторскую задолженность за счёт фонда заработной платы. Это попросту невозможно.«В медучреждении локальные нормативные акты несоответствуют региональным и федеральным документам. Они противоречат друг другу. Мы просмотрели цифры за январь. Понижение было только у тех, кто не работал в праздники. Зарплата начислена в рамках действующего законодательства. Есть даже превышение. У врачей на 111%, а у среднего медперсонала - на 120%. Однако, если бы в больнице был единый документ(сейчас начисление производится по двум документам, хотя должен быть один коллективный договор), который определял бы соотношение и пропорции премий, то медики получили бы гарантированные и фиксированные выплаты», – подчеркнул госслужащий.Видимо, в прокуратуре именно это и имели ввиду, , которые выявила проверка. Наверняка, теперь в организации появится один коллективных договор, соответствующий закону.