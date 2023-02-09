Внук Аллы Пугачевой решил начать жизнь заново.
Внук Аллы Пугачевой решил начать жизнь заново.
Несколько месяцев
назад внук Аллы Пугачевой покинул Россию. Официально он никак не комментировал
свой отъезд, но судя по социальным сетям, 31-летний Никита Пресняков вовсю
обживается на новом месте. Новые друзья, новая работа… и новое имя.
Молодой человек
активно снимает клипы зарубежным звездам. Как утверждает внук Пугачевой, после
переезда он начал работать со легендами музыки и уже попал во все СМИ. Вот
только автором клипов выступает не Никита Пресняков, а Nick Pres.
Поклонники не
сразу поняли, почему наследник Аллы Пугачевой отказался от своего имени. В комментариях
в социальных сетях развернулась целая дискуссия. Скорее всего, иностранцам
просто непривычно произносить полное имя клипмейкера, поэтому он сократил его
до более понятного.
Больше не Пресняков,
а Прес поставил на паузу свою музыкальную карьеру и целиком ушел в продакшн.
Ранее внук Аллы Пугачевой рассказывал о съемках видеоролика на Гавайях. Туда же
он взял и свою жену Алену Краснову, чтобы отдохнуть пару дней и провести время
с любимой. Кроме этого, Пресняков теперь живет совсем рядом с матерью. Кристина
Орбакайте тоже перебралась за океан к мужу и дочери.