Внук Аллы Пугачевой решил начать жизнь заново.

Внук Аллы Пугачевой решил начать жизнь заново.Несколько месяцевназад внук Аллы Пугачевой покинул Россию. Официально он никак не комментировалсвой отъезд, но судя по социальным сетям, 31-летний Никита Пресняков вовсюобживается на новом месте. Новые друзья, новая работа… и новое имя.Молодой человекактивно снимает клипы зарубежным звездам. Как утверждает внук Пугачевой, послепереезда он начал работать со легендами музыки и уже попал во все СМИ. Воттолько автором клипов выступает не Никита Пресняков, а Nick Pres.Поклонники несразу поняли, почему наследник Аллы Пугачевой отказался от своего имени. В комментарияхв социальных сетях развернулась целая дискуссия. Скорее всего, иностранцампросто непривычно произносить полное имя клипмейкера, поэтому он сократил егодо более понятного.Больше не Пресняков,а Прес поставил на паузу свою музыкальную карьеру и целиком ушел в продакшн.Ранее внук Аллы Пугачевой рассказывал о съемках видеоролика на Гавайях. Туда жеон взял и свою жену Алену Краснову, чтобы отдохнуть пару дней и провести времяс любимой. Кроме этого, Пресняков теперь живет совсем рядом с матерью. КристинаОрбакайте тоже перебралась за океан к мужу и дочери.