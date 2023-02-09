Члены владимирского отделения Российского детского фонда встретились с переселенцами из Донбасса....

Члены владимирского отделения Российского детского фонда встретились с переселенцами из Донбасса.Они побывали в пункте временного размещения, куда недавно прибыла новая группа детей и взрослых из Луганской Народной республики. Репортаж Анастасии Сахаровой.Катя Журавлёва две недели не могла выехать из города Сватово Луганской народной республики из-за проблем с документами. Теперь, наконец, после долгой дороги, девушка воссоединилась с близкими. Две недели назад её семья приехала отдохнуть в лагерь "Тонус"в Собинском районе.Ольга Журавлёва, г.Сватово, ЛНР:- Отдыхали очень хорошо. Нас и на экскурсии возили. И к деткам приезжали и выступали. И на концерт возили.. Ягодка-калинка..? А, Вишенка!И.. Решили здесь остаться и искать на Владимирской земле работу и новый дом.Ольга Журавлёва, г.Сватово, ЛНР:- Мы с вами думали. Если что, поближе к сельской местности.- Я знаю, но паспорт же еще никак не готов.- Я поговорила с Борисевичем Николаем Владимировичем, он сказал, что все решим. Что паспорт можно забирать.Несмотря на то, что многие семьи остаются в пунктах временного размещения ненадолго и возвращаются домой, первое, что их волнует - получение российского паспорта.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области:- В тех районах, откуда они прибыли, нет ни связи, ни коммуникаций,ни технических возможностей, которые бы позволяли это сделать.Поэтому здесь наша федеральная миграционная служба пошла навстречу и помогла оформить все документы. Потому что это достаточно длительная процедура.Решение о переезде было принято молниеносно, рассказывает Юлия Рыбалка. С собой взяли только небольшую сумку с документами. В селе Полтава Луганской народной республики у многодетной семьи остались отец и бабушка.Юлия Рыбалка, жительница с.Полтава Луганской народной республики:- Прилёты, отлеты - это все страшно, очень страшно. Когда дом дрожит, это очень страшно. Всё оставили и уехали, бросили. Потому что дети - самое главное, что у нас есть. Всё остальное мы переживем.Юлию Рыбалку и ее четверых детей ждут в Собинке - там уже готова квартира, а Юлия сможет работать по профессии - поваром-кондитером в местной школе. Адресную помощь семье Юлии и еще сотням других оказывает и владимирское отделение Российского детского фонда.Елена Меркурьева, член попечительского совета владимирского отделения Российского детского фонда:- Мы посетили 4 семьи, подарили им подарки, выслушали их непосредственно нужды. Все семьи, которые прибыли на территорию региона с детьми, находятся на учете в нашем фонде.Самое важное для этих людей сегодня - чувствовать поддержку. И ощущать себя полноценным гражданином России.Анастасия Сахарова. Илья Хлудов. Вести-Владимир.