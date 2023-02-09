Подданные за глаза смеются над Королем Карлом III.

Подданные за глаза смеются над Королем Карлом III.После ухода изжизни королевы Великобритании Елизаветы II место главы британской монархии перешло ее старшему сынуЧарльзу. В официальных документах его имя теперь звучит как Карл III. Коронация состоится уже весной, номонарх выполняет свои обязанности уже сейчас.На днях состоялсяодин из визитов в восточную часть Лондона. Король Карл и его супруга Камилла пообщалисьс выходцами из Бангладеш, а затем их пригласили в местную мечеть. Вот тут-то инашлась дыра в бюджете британской монархии, в прямом смысле этого слова.По традиции, привходе в мечеть нужно снять обувь. Карл III снял свои ботинки, и все увидели огромную дыру на егоносках. Когда новость разлетелась по газетам, читатели выразили недоумение:неужели у страны нет денег королю на новую пару носков?Интересно, в этотдень Король Карл прилюдно опозорился дважды. Во время беседы с подданными, емузадали вопрос по поводу возвращения Принца Гарри. Напомним, что скандальныйнаследник уехал в США и оттуда выливает семейную грязь. Отвечать на вопросмонарх не стал, а задумчиво уточнил, о ком именно идет речь. И хотя эта ремаркавызвала волну смеха, истинные поклонники королевской семьи недоумевают от такойглупости Карла III.