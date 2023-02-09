Экс-глава Судогодского района стал представителем губернатора в Докучаевске. Александр Смирнов...

Экс-глава Судогодского района стал представителем губернатора в Докучаевске.Александр Смирнов стал спецпредставителем губернатора Владимирской области по вопросам взаимодействия с властями городского округа Докучаевск (Донецкая народная республика). Он будет отвечать за восстановление разрушенной инфраструктуры. О новой должности ушедшего в отставку главы района сообщила группа ВК «Судогодский. Наш!».В просьбе об отставке Александр Смирнов ссылался на проблемы со здоровьем.В 2023 году администрацию Судогодского района возглавил Валерий Сафонов.Фото ВК Судогда NEWS.